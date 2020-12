Gualtieri: nuovi ristori a bar e ristoranti per 645 milioni euro

Roma, 19 dic. (askanews) - Arrivano altri contributi a fondo perduto per 645 milioni di euro con l'obiettivo di sostenere le imprese più penalizzate dalle ultime restrizioni anti-Covid. "Grazie a un meccanismo - afferma il ministro dell'economia Roberto Gualtieri - definito a tempo di record con la Ragioneria dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il ministero dello sviluppo economico, interveniamo per garantire un sostegno alle attività economiche maggiormente interessate dalle misure restrittive con una nuova tranche di contributi a fondo perduto automatici per complessivi 645 milioni di euro, di cui 455 milioni già nel 2020"."Il contributo - spiega il ministro su facebook - è pari al 100% di quanto ricevuto con il decreto rilancio ed è destinato ad attività di ristorazione, bar, gelaterie e pasticcerie. Per renderne quanto più possibile veloce l'erogazione, verrà accreditato direttamente dall'Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato corrisposto il precedente ristoro".