Gruppo Bei e Banco Bpm sostengono la ripresa con 1 miliardo

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Il Gruppo Bei (costituito da Banca Europea per gli Investimenti e Fondo Europeo per gli Investimenti) e Banco Bpm uniscono nuovamente le forze per sostenere le esigenze di capitale circolante e investimenti delle piccole e medie imprese italiane (Pmi) colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia. Si tratta della prima operazione di questo tipo in Italia e fra le prime in Europa. La Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) garantiranno una tranche junior da 91 milioni di euro di una cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di prestiti alle Pmi originato da Banco Bpm. La banca italiana potrà così fornire finanziamenti e liquidità alle Piccole e medie imprese attraverso prestiti a tasso agevolato per circa 1 miliardo di euro. "La Bei conferma il suo impegno a sostenere le imprese italiane colpite dalla crisi legata alla pandemia", afferma la Vice Presidente della Bei, Gelsomina Vigliotti. "Il Fondo Europeo di Garanzia è stato creato per sostenere le Pmi europee all'indomani della pandemia e questa operazione lo dimostra", afferma Alain Godard, amministratore delegato del Fei. "Siamo molto orgogliosi dell'accordo sottoscritto con Bei, frutto dell'ottima collaborazione tra il mondo della finanza, del marketing e del commerciale", evidenzia Giuseppe Castagna, ceo di Banco Bpm. (ANSA).