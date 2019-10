Grimaldi, 300 mln per tecnologie green

(ANSA) - GIARDINI NAXOS (MESSINA), 4 OTT - "Gli investimenti che il nostro gruppo ha fatto negli ultimi anni sono molto importanti per quel che riguarda la sostenibilità. Abbiamo ridotto di un milione e duecentomila tonnellate le emissioni dalle nostre linee in Italia e nelle rotte internazionali" . Lo dice Guido Grimaldi presidente dell'Alis, associazione logistica intermodalità sostenibile durante la"XXII Euro Med Convention" from land to sea" organizzata dal gruppo Grimaldi all'hotel Rg di Giardini Naxos. "Abbiamo investito più di 300 milioni di euro in tecnologie green per ridurre le emissioni di CO2, e abbiamo fatto un investimento di circa u1,8 mld in trenta nuovi navi, 10 che già abbiamo e 20 che arriveranno nei prossimi anni, é che rappresentano l'eccellenza nei trasporti. "Stiamo lavorando anche con la nostra associazione Alis, che mi pregio di rappresentare, che aggrega 170 mila risorse umane, ha 23 miliardi di fatturato e ha tolto due milioni e settecentomila camion dalle strade perché imbarcati su navi e treni".