GreenIt e Cip, accordo per tre parchi eolici galleggianti

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - GreenIt e Copenhagen Infrastructure Partners hanno firmato un accordo per lo sviluppo di tre parchi eolici offshore galleggianti nel Lazio e in Sardegna. Gli impianti saranno collocati a circa 30 km dalla costa e hanno una capacità totale di quasi 2 GW. Lo comunica una nota congiunta di Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, soluzioni energetiche per i clienti e rete di ricarica per veicoli elettrici, e Cdp Equity che insieme hanno costituito la joint venture GreenIt, e Cip. L'intesa prevede lo sviluppo di un parco eolico nel Lazio, al largo di Civitavecchia, per una capacità complessiva fino a 540 MW e di altri due impianti situati al largo di Olbia, in Sardegna, con una potenza di circa 500 MW e 1.000 MW. I tre progetti dovrebbero generare circa 5 TWh/anno e saranno operativi tra il 2028 e il 2031, una volta completato l'iter autorizzativo e la successiva fase di costruzione. L'intero portafoglio eolico offshore italiano della partnership raggiungerà una potenza di quasi 3 GW con una produzione annua di circa 7 TWh di energia rinnovabile, in grado di soddisfare i consumi elettrici di quasi 2,51 milioni di famiglie, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030. (ANSA).