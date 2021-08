Green pass: sindacati, no a scelte unilaterali su mense

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Sulla base delle incerte disposizioni governative recenti, in queste ore alcune imprese nazionali e multinazionali stanno procedendo senza confronto con iniziative unilaterali su un punto fondamentale per le lavoratrici ed i lavoratori: il diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'accesso alle mense. Non accetteremo mai nessuna disparità di trattamento fra luoghi di lavoro e mense". Così in una nota congiunta Fim Fiom e Uilm sull'uso del green pass nelle mense. E' "inaccettabile la mancanza di chiarezza normativa", dicono, serve "chiarezza": "il governo agisca subito prima che la situazione diventi incontrollabile". (ANSA).