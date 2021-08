Green pass: sindacati, contrari a blocco dei treni, sì a vaccini

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Diciamo no alle minacce di bloccare i treni domani, 1 settembre, nelle maggiori stazioni italiane". Ad affermarlo unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sottolineando che "auspichiamo un doveroso ripensamento da parte dei promotori della protesta" no green pass. "I rischi connessi a una simile protesta sono evidenti e serve un piano di sicurezza per tutelare lavoratori e utenti", aggiungono i sindacati dei trasporti sottolineando quindi di "sostenere la campagna vaccinale tanto per i lavoratori che per gli utenti del servizio pubblico". (ANSA).