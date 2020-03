La 'Grande Paura' per l’economia italiana. Il virus, oltre ai malati, uccide l’economia

Una diminuzione del Pil italiano compresa tra -1% e -3% nel primo e nel secondo trimestre del 2020 è l’indicazione degli effetti sull’economia del coronavirus secondo il Ref Ricerche che quantizza la perdita di Pil tra i 9 ed i 27 miliardi. La stima considera l’impatto nelle regioni italiane, con effetti immediati e di più lunga durata, a seconda del settore, ma con Lombardia e Veneto, le regioni interessate, che, spiega il Ref, contano per il 31% del Pil italiano.

Doveva arrivare, con la ‘Grande Paura’ del coronavirus, anche la ‘Grande Paura’ per la recessione neanche più incombente, ma ormai già in atto, ed eccola che è arrivata. Al di là del solito sciocchezzaio politico (Salvini non vuole fare un ‘governissimo’ con Pd e M5S, e neppure con Renzi, Renzi non si capisce più cosa vuole fare, il Pd arranca, i 5Stelle sembrano come tanti malati rintanati in casa, etc.), i problemi dell’economia italiana stanno diventando seri e preoccupanti quasi più del rischio contagio da epidemia e tutti se ne rendono conto. Il governo si affanna a annunciare misure ‘forti’ già prese (in parte) e altre (molte) da prendere anche per sfruttare quello che si chiama ‘effetto annuncio’ e l’opposizione (Salvini in testa) chiede l’impossibile luna: no tax area estesa a tutta Italia, non si capisce bene perché, lo sforamento del deficit da ‘imporre’ alla Ue (in quel caso, ove ci fosse, si dice “pronto a votare col governo”) e, già che c’è, la manovra economica straordinaria di 20 miliardi. Il guaio è che il primo decreto annunciato dal governo per le ‘zone rosse’ è troppo modesto e non basta né basterà. Serve di più, molto di più, a costo di sforare i vincoli Ue.

I mini- decreti non bastano più. Conte annuncia una “terapia d’urto” per rilanciare il Paese

Al di là delle boutades propagandistiche, dunque, il tema c’è e fa tremare le vene nei polsi. Il Paese è a rischio recessione conclamata, e l’Italia si prepara a chiedere, di fatto, lo sforamento del deficit e del rapporto debito/Pil alla Ue. Conte annuncia una “terapia d’urto per il rilancio del Paese” e sembra riecheggiare il ‘piano shock’ tanto caro a Renzi da volerci imbastire, ove non recepito, una crisi di governo ancora prima che il coronavirus dilagasse in Italia. Il premier annuncia un terzo decreto per far ripartire l’economia (e così di decreti ‘straordinari’ in arrivo ce ne sono almeno altri due, oltre quello già varato dalle Camere) perché “l’Italia necessita di una grande spinta per rilanciare gli investimenti” e la viceministra all’Economia Laura Castelli (M5S) annuncia “chiederemo al Parlamento di spendere di più” come se fosse una non notizia o un banale atto burocratico (cosa risponderà la Ue ancora non si sa).

Insomma, come durante una guerra i governi impongono le ‘economie di guerra’ (di solito privazioni e restrizioni) qui si prova a sortire l’effetto opposto: dalla ‘Grande Paura’ della malattia alla ‘Grande Voglia’ (tutta da indurre, negli italiani) di spendere, consumare, oltre che, ovvio, produrre. Ci si riuscirà? Troppo presto per dirlo, ma intanto meglio vedere le principali misure che sta per varare il governo.

L’esortazione del premier: “Ci serve una grande spinta”, ma la situazione non è “sotto controllo”

Il governo, si spiega a palazzo Chigi, dove sembra sempre che la situazione sia ‘sotto controllo’ anche quando non lo è, ovviamente “lavora per contrastare l'emergenza sanitaria del coronavirus ed è pronto ad adottare per la prossima settimana nuove misure di ‘prudenza’ nelle Regioni più colpite”, ma guarda oltre. Alla situazione economica, appunto. E’ lo stesso premier ad annunciare che “non ci fermeremo qui perché è alla crescita del Paese che bisogna, anche, lavorare”. Nessuna conferenza stampa, ieri, dopo la lunga riunione del governo nella sede della Protezione civile. Erano presenti diversi ministri, tanti da essere in numero legale per un eventuale Cdm, e c’è stato anche un collegamento diretto con i presidenti delle Regioni. Quasi tre ore di faccia a faccia. Un nuovo dpcm, un maxi-decreto, che conterrà le misure per affrontare la nuova situazione arriverà già oggi, spiega Conte, al termine del vertice, “in pieno raccordo con le valutazioni anche dei governatori” con cui c’è un “clima di grande collaborazione” (non è vero: con Fontana neppure si parla più, ma tant’è, il clima non ammette altre polemiche, fuori onda e retroscena).

Anche perché il primo decreto anti-coronavirus, quello approvato in fretta e furia questa settimana dalle Camere, non basta. Lo dicono, con nettezza, le Regioni e gli enti locali al premier Conte e lo sostengono, con maggiore descrizione, anche alcuni dei membri del governo.

In arrivo altri due provvedimenti economici erga omnes

"Le misure economiche annunciate e adottate” dal Cdm sono “di primissimo impatto”, sottolinea Conte, proprio per prevenire le critiche di chi parla di “modesti palliativi” (cioè Salvini), poi ribadisce: “Ho già detto che ci sarà un secondo provvedimento normativo per misure ancora più incisive che riguarderanno tutto il sistema produttivo, non solo delle regioni interessate, ma anche le restanti”. Ci sarà – assicura – “un terzo intervento ancora più organico e più complessivo, consapevoli che l'Italia ha bisogno di una grande spinta per la crescita economica. Stiamo lavorando intensamente perché questo è il momento di gestire l'emergenza sanitaria, ma anche di continuare la vita di tutti i giorni e anche di far correre il Paese. Bisogna creare una forte spinta semplificatrice e una grande accelerazione nella spesa gli investimenti” dice Conte e pare di sentire Renzi.

Il tentativo di ‘placare’ l’animosità dei governatori del Nord: cig in deroga e “altri e nuovi provvedimenti"

Durante il vertice sul coronavirus, raccontano i partecipanti alla riunione, e sempre in merito alle misure economiche, il Presidente Conte ha ricordato ai governatori in video-collegamento che già l’altra sera il Consiglio dei ministri ha approvato misure di immediato impatto per le situazioni più critiche, tra cui la previsione della cassa integrazione ordinaria e in deroga. “Si tratta di un primissimo intervento” ha detto loro Conte, annunciando che il governo sta già predisponendo un altro intervento di urgenza, “più organico e incisivo” di sostegno al tessuto produttivo delle regioni, un testo che sarà approvato nei prossimi giorni.

“Ma non ci accontenteremo” ha detto Conte, come per prevenire le loro critiche (Salvini, per dire, chiede una free tax area da estendere prima a tutto il Nord e poi a tutt’Italia) ricordando che il governo stava già lavorando, prima dell'emergenza coronavirus, “a una terapia d'urto, a un complessivo provvedimento di rilancio del Paese” che prevede, tra le altre cose, l'accelerazione dalla spesa degli investimenti, la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Tutti palliativi, però, e per di più a costo zero. Ora Conte promette che “Non ci fermiamo qui”.

“Lavoriamo ad una terapia d'urto”, assicura il premier, ma il tempo stringe e la pazienza delle Regioni sembra alla fine. Del resto, a chiedere fermezza e flessibilità alla Ue è lo stesso viceministro al Mise Stefano Buffagni (M5S): “Il primo decreto non basta, serve chiarezza con le imprese”.

Vedremo, e vedremo anche la reazione dei governatori

A ora, anche ieri, si registrano nuovi malumori e dissapori. La Lombardia ha bocciato nettamente il primo decreto per le zone rosse e, nella citata riunione alla Protezione Civile tra governo e Regioni (in video collegamento), il clima era rovente e si è verificato, racconta chi vi ha partecipato, un ruvido botta e risposta tra il ministro Francesco Boccia e Luca Ceriscioli, il governatore delle Marche che si era ribellato alla prima ordinanza del governo sulle scuole. Una specie di replay dello scontro tra Conte e il leghista Fontana solo che dentro lo stesso partito, il Pd, di cui fanno parte – fino a prova contraria – sia Boccia che il ‘pierino’ Ceriscoli.

Intanto, si va verso la proroga della chiusura delle scuole per Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e si conferma su tutto il territorio italiano la sospensione momentanea dei viaggi di istruzione, così come si va verso la sospensione degli avvenimenti sportivi, fatti salvi quelli a porte chiuse, fino all'8 marzo. Insomma, un Paese in piena quarantena, dove non si muove più nulla, la gente non esce più di casa e che pensare di rimettere in moto è davvero impresa ardua.

Le misure tecniche: un dpcm articolato su tre livelli

Dal punto di vista tecnico, le misure del governo per affrontare l’emergenza economica figlia ‘bastarda’ del coronavirus si tramuteranno in un dpcm (decreto della presidenza del Consiglio) che si articolerà su tre livelli, senza tralasciare misure economiche che diano una “forte spinta semplificatrice e una grande accelerazione alla spesa per gli investimenti” (le classiche buone intenzioni di sburocratizzazione e semplificazione amministrativa).

Il provvedimento finale verrà ufficializzato oggi, in raccordo con i governatori delle Regioni e su alcuni aspetti tecnici, fino a ieri notte, era al lavoro il comitato tecnico scientifico di palazzo Chigi. La decisione emerge al termine della lunga riunione nella sede della Protezione civile con il premier Giuseppe Conte e alcuni ministri dell'Esecutivo (De Micheli, Boccia, Speranza Spadafora, Lamorgese) in collegamento con tutti i presidenti di Regione. Durante il vertice, Conte ha illustrato la bozza del dpcm che ingloba, dunque, le misure già adottate per i comuni della zona Rossa e che sono già in vigore fino all'8 marzo, quelle già votate in Parlamento ma che presto andranno rivotate dato che il provvedimento sarà nuovo e davvero extralarge.

Intanto continua la quaresima: scuole e stadi chiusi…

Conte ai giornalisti che gli hanno chiesto se continueranno ad essere chiuse le scuole nelle regioni direttamente interessate dall’emergenza, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, ha parlato di misure di prudenza, ma l'orientamento che sarebbe emerso nel corso dell'incontro sarebbe quello di prorogarne lo stop e di evitare i viaggi di istruzione sul territorio nazionale. L'orientamento è identico per lo sport: sono stati messi in stand by, nelle Regioni, gli avvenimenti sportivi, fatti salvi quelli a porte chiuse, fino all'8 marzo.

Ma i guai e i grattacapi che arrivano dalle Regioni e dai governatori non finiscono mai: i presidenti della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli (quel simpatico buontempone iscritto al Pd che voleva chiudere le scuole marchigiane da solo, infischiandosene del parere del governo neanche fosse un leghista bossiano male in arnese della primissima ora), hanno fatto notare di avere, rispettivamente, una provincia confinante con le regioni del Nord più direttamente investite all'emergenza (si tratta delle province di Savona e di quella di Pesaro-Urbino) e chiedono di adottare per queste due realtà misure di maggiore prudenza rispetto al resto del territorio delle loro Regioni. Sarà, a questo punto, il comitato tecnico scientifico a dover valutare se sussistano le condizioni per rispondere positivamente o meno alle richieste di Toti e Ceriscioli. La risposta dovrebbe arrivare entro oggi cosi come quella, tecnico-scientifica, sulle misure da adottare per gli esercizi commerciali, chiusi in parte e in parte no, in un caos che non fa bene a nessuno. L'obiettivo è arrivare a norme e disposizioni ben definite, non foss’altro che per evitare altro panico tra i cittadini.

Lo spin di palazzo Chigi è, ovviamente, però quello di far vedere quanto e come il premier sia ‘al lavoro’ sulle misure economiche per la crescita del Paese Mercoledì incontrerà tutte le parti sociali (sindacati e imprenditori) a palazzo Chigi e all'incontro parteciperà anche, in via del tutto straordinaria, una delegazione di presidenti delle Regioni.

Il decreto sulle misure per le Regioni verrà pubblicato nella giornata di oggi: “Abbiamo adesso concluso la riunione, domani mattina pubblicheremo il nuovo Dpcm in pieno raccordo con le valutazioni dei governatori. C’è un clima di grande collaborazione” spargono miele da palazzo Chigi. Il decreto varato dal governo con gli aiuti per la zona rossa maggiormente interessata al coronavirus prevede, tra l’altro, l’uso dei fondi disponibili (200 milioni) per la cassa integrazione in deroga per la Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dicono invece fonti del ministero dell’Economia.

Il vincolo del pareggio di bilancio e la necessità di ‘sforare’ ampiamenti i rigidi limiti imposti dalla Ue

"Terapia d’urto”, “rilancio del Paese”. Belle parole, resta il punto: per rilanciare gli investimenti bisogna fare più spesa e più spese. Come, dato che i vincoli di bilancio della Ue sono rigidi e opprimenti (il rapporto deficit/Pil al 3%, etc.)?

Secondo fonti del Mef, interpellate dall’agenzia Agi, l’esecutivo chiederà alle Camere la possibilità di fare più deficit: il Governo – spiegano le fonti dell’Economia - “sta lavorando a un secondo decreto legge con il quale adotterà misure a sostegno dell’economia reale che potranno avvalersi di risorse di finanza pubblica aggiuntive”. Per poter operare in questa direzione, però, il Governo necessita dell’autorizzazione del Parlamento, ai sensi della legge 243/2012 (l’ormai famigerato ‘pareggio di bilancio’ inserito in Costituzione e che, per essere sforato, abbisogna del voto della maggioranza assoluta di entrambe le Camere, asticella molto alto che, checché se ne pensi non serve neppure per concedere o negare la fiducia, al governo, nelle Camere) che dà attuazione all’articolo 81 della Costituzione: “Questa procedura verrà proposta nella settimana entrante, in modo da poter adottare il secondo decreto subito dopo”, spiegano.

Sta per arrivare un ‘decretone crescita’ extralarge: il governo chiederà al Parlamento di votarlo, Salvini ci sta

E così ecco che arriverà un maxi-decreto emergenziale per il quale l'esecutivo chiederà al Parlamento l'autorizzazione e cioè l'ok per lo scostamento dai saldi di bilancio. Servirà la maggioranza assoluta e, ai tempi del Covid-19, la Lega mostra il suo volto responsabile: “siamo pronti a votarlo”, sottolinea Matteo Salvini, secondo cui, però, ci vorranno misure da 20 miliardi. Ma di quanto varieranno i saldi? Nella maggioranza si esclude nella maniera più assoluta lo sforamento del 3%. Secondo il Nens, nello scenario peggiore, per contrastare gli effetti del coronavirus servirebbe una variazione di 4 miliardi, ma, spiegano fonti giallo-rosse, non si dovrebbe arrivare a quella cifra. Si parla di uno scostamento che più probabilmente si aggirerebbe attorno ai due miliardi dal saldo di quest'anno. I prossimi giorni saranno decisivi per definire misure e costi ma la strada è tracciata. Nel pomeriggio il vice ministro all'Economia Laura Castelli scandisce ciò che fonti del Mef avevano anticipato poco prima: “Chiederemo al Parlamento l'autorizzazione a scostarci dai saldi di bilancio, anche in deficit, per contrastare la battuta d'arresto che la nostra economia può subire. Chiederemo il sostegno di tutti i Gruppi parlamentari”, sottolinea Castelli. E la pentastellata Castelli elenca così le priorità del secondo provvedimento: “Sostegno all'export e promozione dell'Italia nel Mondo, sblocco immediato e cantierizzazione degli investimenti, crediti d'imposta e maggiore liquidità per le imprese”.

Sarà, di fatto, di fatto una specie di nuovo ‘decreto crescita II’ convertito all'emergenza, ai tempi del coronavirisu. Il passo del governo è rischioso ma dovrebbe ricevere il discreto placet dell'Ue anche perché la richiesta di flessibilità non arriva infatti solo dall'Italia ma anche dalla Francia e, molto probabilmente, lo stesso farà la Germania.

Il provvedimento potrà essere varato solo dopo l'ok delle Camere alla variazione del bilancio (chiesto ai sensi della legge che attua il principio costituzionale del pareggio di bilancio). Poi, Conte lavorerà a un terzo testo per completare la cura economica che ha in mente per l'Italia. Certo è che, su questo terreno, il governo si gioca tutto: lo tsunami economico del coronavirus potrebbe rilanciarlo o portarlo verso il baratro. E restituire fiato e corda a Salvini.