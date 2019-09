Governo, Uil: chiederemo confronto, non faremo sconti a nessuno

Roma, 3 set. (askanews) - I sindacati chiederanno "un confronto sulla piattaforma unitaria anche al nuovo governo" e "non faremo sconti a nessuno". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, secondo cui "per noi il punto fermo resta la piattaforma unitaria in tutti i suoi punti. Su quella ci vogliamo confrontare anche con il nuovo governo e non faremo sconti a nessuno"."Rispettosi, come sempre, dei ruoli istituzionali - ha sottolineato Barbagallo alla Festa nazionale dell'Unità a Ravenna - ci auguriamo che il nuovo governo sia rispettoso delle parti sociali"."Nel nostro Paese - ha aggiunto il leader della Uil durante il dibattito - il salario minimo non serve perchè abbiamo la contrattazione: basterebbe estendere i contratti a tutti i lavoratori. Piuttosto si devono ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati".