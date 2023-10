Governo, Landini: siamo piazza che paga le tasse, non ci fermeremo

Roma, 7 ott. (askanews) - La Cgil torna in piazza per indicare al Governo e a Cisl e Uil "La via maestra" per cambiare il Paese. Alla manifestazione nazionale, che secondo gli organizzatori avrebbe portato in piazza San Giovanni 100mila persone, che hanno sfilato per le strade del centro di Roma con due cortei partiti da piazza della Repubblica e piazzale dei Partigiani, hanno aderito più di cento associazioni e reti.Il messaggio lanciato dalla confederazione guidata da Maurizio Landini è stato "unire le diversità, unire il Paese e chiedere che il mondo del lavoro che lo tiene in piedi sia messo nella condizione di poter discutere e definire il futuro facendo quelle riforme di cui c'è bisogno". Landini ha chiesto al premier Giorgia Meloni di ascoltare i rappresentanti dei lavoratori, coloro che pagano le tasse e tengono in piedi il Paese.

"Sia chiaro a tutti, non ci fermeremo - ha detto Landini - non ci fermeremo e andremo avanti fino a quando gli obiettivi non li avremo raggiunti". Il numero uno della Cgil ha chiesto più risorse per la sanità, l'applicazione della Costituzione, una vera lotta all'evasione fiscale, investimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la lotta alla precarietà, il rinnovo dei contratti pubblici e privati. E, soprattutto, l'introduzione del salario minimo."E' il momento di introdurre un salario orario minimo", una soglia sotto la quale "nessuno possa essere pagato" perché "5-6 euro l'ora è una paga da fame. E' inaccettabile", ha affermato. Per la Cgil la priorità non è l'autonomia differenziata perché il Paese è già abbastanza diviso. "Ho avuto modo di dirlo al presidente del consiglio - ha aggiunto Landini - le ho detto con molta franchezza che continuiamo a pensare che la Costituzione l'abbiamo sempre difesa. Non diciamo queste cose perché c'è un nuovo governo. L'abbiamo difesa quando c'erano Berlusconi e Renzi. C'è una coerenza. Il tema non è fare l'autonomia differenziata. Il Paese è diviso, non c'è bisogno di aumentare le divisioni. I temi si chiamano salario, pensioni e reddito. Il Governo continua a tassare il lavoro dipendente e i pensionati, non tassa il profitto, non combatte l'evasione fiscale che è di 110 miliardi".Il segretario generale della Cgil ha insistito sulla necessità di una svolta per "cambiare il Paese, una società che di fronte a leggi e scelte sbagliate ha aumentato le diseguaglianze. E' il momento di uscire dalla rassegnazione, dall'idea che non si può cambiare, che dobbiamo subire quello che altri decidono. Noi siamo quelli che vogliono unire questo Paese, non dividerlo, e siamo quelli che con il loro lavoro lo tengono in piedi". In piazza c'erano anche i leader della sinistra a partire dal segretario del Pd, Elly Schlein.