Roma, 15 lug. (askanews) - Avvio in lieve rialzo per Piazza Affari. Il giorno dopo le dimissioni del premier Mario Draghi, l'Ftse Mib guadagna lo 0,12%, a 20.579 punti. In rialzo lo spread Btp-Bund a 227 punti base e un rendimento del 3,37%.