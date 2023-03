Google lancia rivale di ChatGPT negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Roma, 21 mar. (askanews) - Google ha invitato il pubblico negli Stati Uniti e in Gran Bretagna a testare il suo chatbot AI, noto come Bard, mentre continua il suo percorso graduale per mettersi al passo con ChatGPT supportato da Microsoft. Bard, ChatGPT e altre simili app di intelligenza artificiale sfornano saggi, poesie o codici di calcolo a comando e hanno preso d'assalto il mondo come la più grande novità tecnologica dall'avvento dell'iPhone.Il CEO di Google Sundar Pichai ha detto allo staff che dopo aver testato Bard con 80.000 dipendenti di Google, il chatbot sarebbe stato testato con il pubblico negli Stati Uniti e in Gran Bretagna come "primo passo" prima di uscire in altri paesi e in altre lingue."Man mano che sempre più persone iniziano a utilizzare Bard e testeranno le sue capacità, ci sorprenderanno", ha detto Pichai in un promemoria allo staff riportato da AFP."Le cose andranno male. Ma il feedback degli utenti è fondamentale per migliorare il prodotto e la tecnologia sottostante", ha aggiunto Pichai, che ha dovuto affrontare alcune critiche all'interno dell'azienda per essersi affrettato a mettersi al passo con Microsoft.Al momento del lancio, le persone che desiderano giocare con Bard possono iscriversi a una lista d'attesa sul sito web bard.google.com, nettamente separato dal motore di ricerca del gigante tecnologico."Finora abbiamo imparato molto testando Bard e il prossimo passo fondamentale per migliorarlo è ottenere feedback da più persone", hanno dichiarato i vicepresidenti di Google Sissie Hsiao ed Eli Collins in un post sul blog.Google ha finora proceduto con maggiore attenzione nel lancio dell'IA generativa per i consumatori, in contrasto con la scelta di Microsoft di rendere rapidamente disponibili i prodotti nonostante le segnalazioni di problemi.OpenAI di ChatGPT è supportato da Microsoft, che all'inizio di quest'anno ha dichiarato che avrebbe finanziato la società di ricerca con miliardi di dollari.