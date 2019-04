Glovo si espande nei piccoli comuni

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Glovo Italia, la piattaforma per le consegne a domicilio, ha deciso di espandersi non solo nelle grande città ma anche nei piccoli comuni italiani. Dopo aver consolidato la presenza in 14 città ora la società punta ad essere presente in oltre 100 nuove piazze. Il progetto riguarda tutta la penisola: dal Trentino-Alto Adige alla Liguria, passando per Toscana e Lazio, fino a raggiungere Puglia e Calabria ed entrambe le Isole. In Italia solo il 14% della popolazione vive nelle prime 10 città, per cui una presenza più capillare è "l'unico modo per raggiungere un bacino più ampio di utenti, arrivando anche a chi oggi non può usufruire dei servizi di delivery", afferma Elisa Pagliarani, General Manager di Glovo Italia. "Nelle nuove città - conclude - entreremo inizialmente con i servizi di food delivery, coinvolgendo sia le grandi catene sia i cosiddetti local heroes, ossia i ristoranti più rappresentativi, per poi includere anche altre insegne che vogliono incrementare la base clienti".