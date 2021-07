Gkn: al via sciopero e manifestazione in Santa Croce Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - Al via questa mattina in piazza Santa Croce a Firenze la manifestazione e lo sciopero generale territoriale dell'area metropolitana fiorentina indetto da Cgil, Cisl e Uil a sostegno della vertenza della Gkn, contro la chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e il licenziamento dei 422 dipendenti annunciati dalla proprietà. Alcune centinaia di persone erano già in piazza, prima delle ore 9, in attesa dell'avvio della manifestazione che prevede sei interventi di lavoratori e lavoratrici dal palco, insieme ai tre interventi della segretaria generale di Cgil Firenze Paola Galgani, del segretario generale di Cisl Firenze-Prato Fabio Franchi e del coordinatore Uil area fiorentina Leonardo Mugnaini. "Firenze difende il lavoro" è lo slogan dello sciopero generale (dalle 9 alle 13) che negli ultimi giorni ha registrato numerose adesioni: associazioni, delegazioni dalle fabbriche, rappresentanti di partiti saranno in piazza per "il ritiro di tutti i licenziamenti, per la dignità del lavoro, per la tutela del tessuto industriale, per un sistema economico basato sui diritti, la legalità e il rispetto del lavoro", spiega una nota. (ANSA).