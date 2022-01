Giovannini: non impugneremo stop Green pass su stretto Messina

Roma, 20 gen. (askanews) - Il governo non impugnerà l'ordinanza dei governatori di Sicilia e Calabria che consente di utilizzare i collegamenti attraverso lo Stretto di Messina senza Green pass. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso di un'audizione alla commissione Trasporti della Camera."Per quanto riguarda l'ordinanza del presidente Musumeci e del presidente Occhiuto sul traffico nello Stretto di Messina, dopo una consultazione coi colleghi, posso dire che lo Stato è orientato a non impugnare l'ordinanza" ha detto "C'è comunque un dialogo in corso perchè nonostante il diverso regime vengano attuate al massimo le misure di sicurezza sanitaria".