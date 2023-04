Giovani Confindustria: Pnrr è per la crescita, non dare mancette

(ANSA) - SAVELLETRI DI FASANO, 22 APR - "Con risorse di bilancio così limitate, le uniche vere a disposizione saranno quelle previste da Pnrr, RepowerEu e fondi di coesione. Per questo occorre utilizzarle nel modo più efficiente", rileva il leader dei Giovani di Confindustria, Riccardo Di Stefano, intervistato a margine dell'evento 'Voci' organizzato dai giovani imprenditori in Puglia. Le risorse del Pnrr, avverte, "vanno spese con l'obiettivo di generare crescita, non dare mancette"; "Su questo L'Europa non farà sconti e nemmeno noi giovani imprenditori.

Perché questi fondi non sono un regalo, solo debito sulle spalle dei giovani, l'ennesimo". E più in generale sulla situazione economica, il presidente dei giovani imprenditori avverte: "L'emergenza non diventi un alibi per non fare le cose. Dobbiamo fare i conti con i reali margini di manovra che ha l'Italia. Abbiamo un bilancio pubblico che di fatto, per i prossimi anni, è commissariato da una spesa fissa generata da fattori fuori dal controllo del governo, come il rialzo dei tassi. Ma questo non può essere sempre l'alibi per l'immobilismo". In uno "scenario complesso" Ora "servono interventi mirati. Evitare misure a pioggia. Tutto ciò che possiamo fare sui fattori di cui abbiamo il controllo, va fatto. Con energia e senza esitazione". (ANSA). .