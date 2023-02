Giornata delle Donne nella Ricerca: un video IIT e Fond. Ansaldo

Milano, 11 feb. (askanews) - Un video che racconta le transizioni della figura femminile nel contesto scientifico: è una delle iniziative di sostegno attivate da IIT - l'Istituto Italiano di Tecnologia - in occasione della "Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza" istituita nel 2015 dalle Nazioni Unite e arrivata alla sua ottava edizione. Le protagoniste del video sono donne di ieri e di oggi. Le prime impegnate nella ex-centrale elettronucleare di Caorso e negli stabilimenti ASGEN di Genova, le seconde nei laboratori dei diversi centri IIT distribuiti in Italia.Il video - prodotto in collaborazione con Fondazione Ansaldo - per l'edizione 2023 della "Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza" vuole sottolineare come le donne siano sempre state presenti nella sfera scientifica anche se tenute nell'ombra o relegate in ruoli marginali. Ma anche come sia necessario impegnarsi quotidianamente per dare concretezza alla battaglia per la parità di genere.Nel 2021 erano attive nel campo scientifico, a livello europeo, quasi 74 milioni di persone; il 52 per cento è costitutito da donne, dato in crescita del 26% rispetto al 2011.