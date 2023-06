Giornata dell'Ambiente, 'elimina l'inquinamento da plastica'

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Elimina l'inquinamento della plastica. E' lo slogan-appello della 50/a Giornata mondiale dell'Ambiente 2023 ospitata in Costa d'Avorio e celebrata in tutto il mondo, che dal 1973 ricorre ogni anno il 5 giugno, proclamata dal Programma delle Nazioni unite per l'ambiente per ricordare l'importanza di preservare il nostro pianeta. Proprio sabato, al termine di una lunga sessione, si è concluso l'International Negotiating Committee (INC) al quale hanno partecipato 175 paesi approvando la realizzazione di una bozza di accordo sull'abbattimento della plastica che sarà esaminata a novembre a Nairobi, con l'obiettivo di un trattato finale entro il 2024.

Ogni anno l'umanità produce circa 430 milioni di tonnellate di plastica, metà delle quali progettate per essere utilizzate una sola volta. Di questi, meno del 10% viene riciclato, ricorda l'Onu aggiungendo che si stima che ogni anno 19-23 milioni di tonnellate finiscano nei laghi, nei fiumi e nei mari, quasi quanto il peso di 2.200 torri Eiffel tutte insieme. Le microplastiche (fino a 5 millimetri di diametro) si fanno strada nel cibo, nell'acqua e nell'aria e ogni persona sembra consumi più di 50.000 particelle di plastica all'anno, molte di più se si considera l'inalazione. Un inquinamento che potrebbe essere ridotto dell'80% entro il 2040 se i Paesi e le aziende effettuassero profondi cambiamenti politici e di mercato utilizzando le tecnologie esistenti, ha rilevato l'Unep nell'ultimo rapporto dal titolo 'Chiudere il rubinetto: come il mondo puo' mettere fine all'inquinamento da plastica e creare un'economia circolare', pubblicato prima del secondo round di negoziati a Parigi (dal 29 maggio al 2 giugno) su un accordo globale per sconfiggere l'inquinamento da plastica. (ANSA). .