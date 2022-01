Giorgetti firma decreto, 30 mln a industria conciaria

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Arrivano 30 milioni di contributi a fondo perduto per le imprese dell'industria conciaria per investimenti in competitività, ricerca e sostenibilità ambientale. Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende operativa l'erogazione di questi contributi. La misura è destinata alle imprese appartenenti ad un distretto conciario sul territorio nazionale che presentano, singolarmente o in modalità integrata di filiera, progetti d'investimento in grado di accrescere la competitività attraverso l'introduzione di processi produttivi digitali e innovazioni di prodotto. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese complessivamente non inferiori a 50 mila euro e non superiori 200 mila euro ma la soglia si innalza fino a 500 mila euro per progetti integrati di distretto che presentano determinate caratteristiche. Il decreto, firmato anche dal ministro dell'Economia e delle finanze, è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Con un prossimo provvedimento ministeriale verranno invece definiti i termini e le modalità per richiedere il contributo a Invitalia, che gestirà la misura per conto del Mise. "L'industria conciaria italiana, con le sue imprese distribuite nei vari distretti produttivi, è un importante settore per le produzioni del made in Italy, dalle calzature all'arredamento ma anche nell'ambito dell'automotive", dichiara il ministro Giorgetti. "Il Mise - aggiunge - sostiene con contributi a fondo perduto il settore per supportare la ripartenza di questa filiera che, dopo le sofferenze dell'emergenza Covid, ha visto nel 2021 i primi segnali di ripresa ma che adesso deve fronteggiare anche il fenomeno dell'aumento dei prezzi delle materie prime, sul quale il Governo è impegnato a trovare soluzioni che siano funzionali a ridurne l'impatto". (ANSA).