Giorgetti: bene eredità Italia ma attenzione a sfide che dividono

Roma, 25 feb. (askanews) - Soddisfazione per la positiva eredità del G20 di due anni fa a guida italiana, da parte del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti al G20 finanziario a Bangalore, ma anche preoccupazione per i nodi su cui "aumentano le divergenze", come la guerra in Ucraina e la sfida climatica, su cui il mondo si sta "spaccando in due". E con fratture che si stanno aprendo anche nel mondo occidentale. "A conclusione di questo G20, c'è sempre la soddisfazione della positiva eredità del G20 italiano con la definizione delle linee di fondo su molti punti. Penso alla tassazione internazionale, dai due pilastri, diritto di tassazione e la tassa minima globale, al piano per la protezione della salute", ha affermato Giorgetti, secondo quanto riporta una nota a margine delle conclusioni del G20 delle Finanze in India."Per il resto, le contorsioni sull'Ucraina e soprattutto la sfida climatica complicano e aumentano le divergenze. La sicurezza energetica e l'insicurezza alimentare stanno spaccando il mondo in due. La corsa alla transizione energetica non solo divide - ha rilevato Giorgetti - ma con l'aggiunta del controllo delle materie prime critiche sta provocando una frattura anche sul fronte occidentale tra Usa ed Europa, a sua volta molto frammentata. La sfida della transizione green invece di avere una risposta globale sta creando divergenze e spaccature a tutti i livelli".