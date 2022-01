Gioco, Freni: dare nuova regolazione stabile e a livello europeo

Roma, 26 gen. (askanews) - "Noi contiamo di dare finalmente al gioco una nuova regolazione. Una regolazione finalmente a livello europeo, una regolazione stabile che consenta al comparto industriale del gioco di poteroperare come si opera in tutta Europa. E contiamo anche finalmente di combattere in via prioritaria e finalmente con la serietà necessaria il disturbo patologico del gioco d'azzardo e il fenomeno dell'illegalità. Sono due cancri che vogliamo estirpare dal mondo del gioco. Estirpati questi due mali saremosereni ma non paghi perchè il nostro obiettivo non è solo estirpare il male ma è anche costruire un settore del gioco nuovo con una regolazione finalmente stabile e che tenga conto della pandemia e della necessità di rivedere il comparto del gioco alla luce degli eventi pandemici e di rivedere tutti i rapporticoncessori in essere alla luce di quello che deve essere lo sviluppo di un settore nuovo, moderno e finalmente a livello europeo".Lo ha dichiarato Federico Freni, Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, in occasione della presentazione del rapporto sul settore del Gioco, realizzato in collaborazione da Luiss Business School e Ipsos.