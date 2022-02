Giappone, in 2021 Pil cresciuto +1,7%: torna positivo dopo 3 anni

Roma, 15 feb. (askanews) - Il Giappone ha visto il suo Pil in crescita dell'1,3 per cento su base trimestrale tra ottobre e dicembre 2021 e del 5,4 per cento su base annua. L'ha comunicato oggi l'Ufficio di gabinetto del governo nipponico.Per l'intero 2021, il Giappone segna un Pil al più 1,7 per cento, primo anno in territorio positivo dopo tre chiusi col segno meno. In particolare il Giappone nel 2020 aveva registrato un -4,5 per cento e nel 2019, prima della pandemia, un -0,9 per cento.L'andamento del Pil anche lo scorso anno è stato fortemente influenzato dalle ondate pandemiche, che hanno portato il governo a proclamare più volte stati d'emergenza con restrizioni che hanno influenzato fortemente le attività economiche.La performance giapponese è meno robusta rispetto a quelle delle altre grandi economie mondiali. Gli Stati Uniti nel 2021 hanno registrato una crescita del 2021, dopo aver perso il 3,4 per cento nel 2020. La Cina, che non ha visto il segno meno neanche nel 2020 crescendo del 2,2 per cento.L'andamento non brillante dell'economia si prolungherà molto probabilmente in questo trimestre del 2022, perché il Giappone come molti altri paesi del mondo sta affrontando un'ondata di contagi dovuti alla variante Omicron del Covid-19. Secondo una stima del Centro giapponese di ricerca economica, il Pil dovrebbe crescere dell'1,7 per cento su base annua e dello 0,4 per cento su base trimestrale.Durante il trimestre ottobre-dicembre 2021, secondo i dati forniti dal governo, i consumi privati hanno registrato un rimbalzo dopo la revoca dello stato d'emergenza alla fine di settembre, con un incremento su base trimestrale del 2,7 per cento. In particolare, sono cresciuti in maniera robusta gli acquisti di beni durevoli (+9,7 per cento), mentre quelli di accessori e beni semidurevoli hanno avuto un incremento del 6 per cento. I consumi di servizi sono aumentati del 3,5 per cento: tra questi sono inclusi consumi nei ristoranti e bar, oltre che viaggi.Le esportazioni hanno contribuito a uno 0,2 per cento di crescita, con la produzione di auto che è aumentata nel trimestre ottobre-dicembre. E' stata forte anche la domanda di semiconduttori.Le importazioni sono calate, a partire da quelle dei vaccini, visto che gli obiettivi della campagna vaccinale sono stati raggiunti. Questo dato impatta anche sui consumi del governo.