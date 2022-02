Giappone, banca centrale annuncia acquisto emergenza bond

Roma, 11 feb. (askanews) - La Banca del Giappone (BoJ) oggi ha voluto smentire le voci che la volevano orientata a un cambio rispetto alla politica monetaria ultra-espansiva che caratterizza la gestione del governarore Haruhiko Kuroda, annunciando un acquisto d'emergenza di titoli di stato per tenere sotto controllo l'aumento dei tassi a lungo termine.La BoJ ha annunciato che comprerà una quantità illimitata di bond del governo a 10 anni allo 0,25 per cento, che è la parte superiore della forbice nei suoi target relativi ai tassi.I rendimenti dei bond giapponesi a 10 anni hanno raggiunto ieri lo 0,23 per cento e questo ha spinto all'acquisto d'emergenza a tasso fisso, che è stato messo in programma per lunedì. "Tenendo conto della recente dinamica dei tassi a lungo termine, seguendo le linee guida delle operazioni di mercato, questo terrà i bond a 10 anni del governo a circa lo 0 per cento", ha affermato il Dipartimento per i mercati finanziari della banca centrale.La mossa è anche legata all'andamenrto dei rendimenti dei titoli di stato sui mercati globali, dopo che il Dipartimento al Lavoro Usa ha annunciato che l'inflazione in America è salita a gennaio al 7,5 per cento. I rendimenti dei buoni del tesoro Usa ha superato ieri il 2 per cento per la prima volta da tre anni a questa parte.La BoJ, facendo questa operazione a tasso fisso, punta a mettere un argine ai rendimenti, perché se questi salissero oltre lo 0,25 per cento, cioè oltre il tetto del target fissato dalla stessa banca, l'efficacia della politica monetaria espansiva diminuirebbe.