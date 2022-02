Giappone allenta con prudenza divieto d'ingresso a stranieri

Roma, 17 feb. (askanews) - Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato oggi un allentamento delle restrizioni Covid all'accesso in Giappone per studente e viaggiatori per lavoro, dopo pressioni da parte del mondo industriale, accademico e delle istituzioni internazionli a Tokyo. Il Giappone resta chiuso ai turisti."Il passo dei contagi dalla variante Omicron ha cominciato a rallentare", ha detto il capo del governo nipponico in una conferenza stampa. Nelle 36 prefetture sottoposte a uno stato di semi-emergenza, compresa la metropoli di Tokyo, "se confrontiamo i dati della scorsa settimana e di questa, i numeri vanno verso il basso, cioè il numero dei contagi sta diminuendo".Per questo motivo, il governo sta pensando - ha spiegato Kishida - a "fare i preparativi per avviarsi verso la prossima fase".Tra i cambiamenti annunciato di Kishida c'è l'apertura dal primo marzo delle frontiere per uomini d'affari, tecnici e studenti, con una la possibilità di ammettere 5mila persone al giorno.Si tratta di un allargamento anche rispetto alla finestra che si era aperta a novembre, quando per queste categorie fu deciso di far accedere 3.500 persone al giorno, prima di chiudere di nuovo tutto a causa della diffusione della variante Omicron del Covid.La comunità d'affari internazionale ha accolto l'attesa, parziale riapertura positivamente. Per la Camera di commercio americana in Giappone (ACCJ) è "un passo significativo per affrontare i bisogni urgenti del mondo degli affari, delle famiglie separate e degli studenti stranieri, che aiuterà anche l'economia giapponese".Kishida ha anche annunciato che verranno allentate le modalità della quarantena in entrata, oggi fissata in sette giorni d'isolamento presso il proprio domicilio o presso strutture governative. Con il nuovo sistema, pur rimanendo fermo il periodo massimo di quarantena, laddove il soggetto al terzo giorno risulti negativo ai test e rispetti alcuni altri requisiti, potrà uscire. In certi casi, i vaccinati con tre dosi e i guariti potranno evitare la quarantena.Sono almeno 400mila gli stranieri - studenti e uomini d'affari - che, pur avendo in regola tutte le autorizzazioni per l'accesso in Giappone, Questo vuol dire che, comunque, l'allentamento ai ritmi d'ammissioni annunciati, porterà a ritmi di smaltimeno abbastanza lunghi.Un sondaggio della Camera di commercio tedesca in Giappone, recentemente, ha stimato per i soli suoi associati vedono a rischio circa 100 milioni di euro di investimenti a causa della chiusura delle frontiere.Tuttavia questa politica di chiusura delle frontiere gode di sostegno nell'opinione pubblica giapponese. In un recente sondaggio della NHK è risultato che il 57 per cento degli interpellati è concorde con essa e solo il 32 per cento ritiene che andrebbe allentata.