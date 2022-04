Germania, produzione industriale +0,2% su mese a fabbraio

Roma, 7 apr. (askanews) - La produzione industriale in Germania, a febbraio, è cresciuta dello 0,2% rispetto l mese preecdente. Lo comunica l'ufficio federale di statistica tedesco.Su base annua, l'aumento della produzione depurata dagli effetti di calendario per calendario, è stato del 3,2%. Rispetto a febbraio 2020, il mese prima dell'imposizione delle restrizioni a causa della pandemia di Covid-19 in Germania, la produzione era stata del 3,8% inferiore in termini di stagionalità e calendario.