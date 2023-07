Germania, ordini industria maggio recuperano oltre attese +6,4%

Roma, 6 lug. (askanews) - Recupero superiore al previsto a maggio per gli ordinativi dell'industria in Germania. Secondo i dati riferiti da Destatis, hanno registrato un aumento del 6,4% rispetto al mese precedente, ben superiore alle attese medie degli analisti. La variazione su base annua resta però decisamente negativa con un meno 4,3%.L'agenzia federale di statistica ha anche ritoccato al rialzo i dati di aprile, al più 0,2% su mese a fronte della precedente stima di una contrazione dello 0,4%.Lo sviluppo si muove in senso opposto ai risultati delle indagini sull'industria manifatturiera, che hanno segnalato una pesante contrazione a giugno anche in Germania.