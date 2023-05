(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Scivola in Germania l'indice principale Zew di maggio, quello che misura il sentimento sull'economia tedesca. Positivo in aprile a 4 punti, era previsto in calo a -5,3 punti. E' invece calato meno del previsto (-34,8 contro -37 punti) l'indice sulle condizioni economiche nel paese, che in aprile era negativo per 32,5 punti. (ANSA).