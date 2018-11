Geox, Moretti Polegato: nuovo piano per importante discontinuità

Roma, 13 nov. (askanews) - Via libera del consiglio di amministrazione della Geox al piano strategico 2019-2021. Il piano, afferma il presidente e fondatore Mario Moretti Polegato, "segna una fase di importante discontinuità per il gruppo, delineando la creazione di una nuova Geox che, pur rimanendo ben radicata e fedele al proprio Dna e ai propri tratti unici e distintivi, vuole parlare un linguaggio più contemporaneo, che incrementi di nuovo la sua rilevanza e la sua desiderabilità".Geox, spiega il presidente, "ha avuto nel passato una veloce e importante espansione internazionale, divenendo un marchio riconosciuto in tutto il mondo, sinonimo di innovazione, eleganza, benessere e italianità. Ora, però, a fronte di mercati e consumatori in rapida e radicale evoluzione, è necessario aprire una nuova fase di assoluta eccellenza nell'execution di strategie che si focalizzino sulla centralità del cliente"."L'omnicanalità - sottolinea Moretti Polegato - vero principio fondante di questo piano, ha ispirato l'idea di una profonda revisione del gruppo: modello organizzativo più semplice e reattivo, internalizzazione del canale online, strategie di comunicazione più focalizzate sul digitale e sui social, cicli produttivi più veloci, superamento del concetto di stagionalità, conversione dell'intera rete distributiva al nuovo concept entro fine piano".