Gentiloni: piano rilancio Ue è svolta storica, Stati approvino

Roma, 28 mag. (askanews) - Il piano europeo da 750 miliardi di euro per fronteggiare gli effetti del coronavirus sull'economia del vecchio continente proposto dalla commissione di Bruxelles è una "svolta storica", perché "siamo abituati a una politica economica dell'Ue fatta solo di regole, tetti e controlli. Adesso ci saranno certamente le regole, i tetti e i controlli, ma la politica economica europea avrà delle risorse comuni". Così il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, a Radio Anch'io."Adesso vedremo quando gli Stati membri daranno il via libera a questa proposta - ha aggiunto - la commissione ha fatto la sua parte in modo adeguato e persino ambizioso. La commissione è pronta ad emettere questi titoli, a finanziare questi programmi. Alcuni partiranno già quest'anno, altri collegati al prossimo budget del bilancio europeo partiranno l'anno prossimo".Vis