Gentiloni: manovra accettabile, avanti con risanamento conti

Roma, 24 nov. (askanews) - "Mi auguro che l'Italia, come ha fatto con l'ultima legge di bilancio, prosegua su una linea di raddrizzamento dei conti pubblici, che è assolutamente indispensabile": è quanto ha detto il Commissario europeo per gli Affari economici Paolo Gentiloni, intervistato da Fabio Fabio alla trasmissione "Che tempo che fa", a pochi giorni dal suo insediamento a Bruxelles, il 1 dicembre.Nelle vesti di parlamentare del Pd, ancora per pochi giorni, Gentiloni ha detto di augurarsi "per il Paese che il governo duri, perchè penso abbia fatto due cose straordinarie, nelle condizioni date: una chiara scelta europea, dopo il nazionalismo del precedente esecutivo, e una legge di bilancio pienamente accettabile, nelle circostanze in cui è nata".