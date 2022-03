Generali: venerdì Caltagirone svela contro-piano 'Awakening the lion'

Milano, 23 mar. (askanews) - "Awakening the lion", risvegliare il leone. E' il nome del "contro-piano" su Generali di Francesco Gaetano Caltagirone, alternativo a quello messo a punto dall'attuale Ceo Philippe Donnet, con cui l'imprenditore romano chiederà il voto agli investitori istituzionali, decisivi per la vittoria in assemblea per il rinnovo del cda del Leone. Il piano sarà presentato venerdì a Milano da Claudio Costamagna e Luciano Cirinà, indicati rispettivamente come candidati presidente e amministratore delegato nella lista di consiglieri promossa da Caltagirone, secondo azionista della compagnia, in vista dell'assemblea del 29 aprile.L'appuntamento è alle 12 presso l'hotel Four Seasons. Il materiale informativo a supporto della presentazione del piano, si legge nell'invito, sarà disponibile prima dell'inizio dell'evento sul sito internet www.awakeningthelion.com.