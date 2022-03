Generali, a porte chiuse l'assemblea del 'duello' per il cda

Milano, 16 mar. (askanews) - Si svolgerà a porte chiuse, da remoto, l'epica assemblea di Generali in programma il 29 aprile prossimo. Con buona pace dei 'media' e dei piccoli azionisti, questo ridurrà non poco il pathos dell'ormai inevitabile e atteso "duello" per il controllo della governance tra la lista per il rinnovo del board presentata lunedì notte dall'attuale cda - che schiera Andrea Sironi quale candidato presidente e Philippe Donnet per la riconferma nel ruolo di Ad - e quella presentata ieri dall'azionista Francesco Gaetano Caltagirone (attraverso la società del suo gruppo VM 2006) che vede come 'campioni' Claudio Costamagna candidato alla presidenza e Luciano Cirinà candidato Ad.La compagnia triestina ha reso noto che "per ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti", il cda ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dal decreto legge del 17 marzo 2020 di convocare l'assemblea "senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato". Una decisione, fanno sapere dal quartier generale del Leone, che è considerata definitiva per via delle tempistiche organizzative. Dall'inizio della pandemia, l'assemblea di Generali si è già tenuta due volte, nel 2020 e nel 2021, senza partecipazione fisica dei soci. Quest'anno sarà la terza volta.Oltre alla nomina del nuovo cda e all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, l'assemblea vedrà all'ordine del giorno della parte straordinaria le delibere sul buyback di azioni proprie ai fini del loro annullamento previsto dal piano strategico 2022-2024, sul Long Term Incentive Plan di gruppo e sul piano di azionariato per i dipendenti del gruppo Generali, nonchè la presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Nella parte straordinaria, l'assemblea delibererà su una modifica dello Statuto sociale relativa agli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni e sull'autorizzazione all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale (nell'ambito del buyback di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2022-2024).