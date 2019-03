Generali Italia lancia il piano triennale "Partner di Vita"

Mogliano Veneto (askanews) - Generali Italia ha lanciato il nuovo piano strategico di Country 2021, che ruota intorno allo slogan "Partner di Vita" e si articola su quattro punti cardine: famiglia, benessere, lavoro e mobilità. Nell'Innovation Park di Mogliano Veneto il Country Manager e Ceo di Generali Italia, Marco Sesana, ha accolto il ministro dell'Economia Giovanni Tria."Sono rimasto veramente colpito - ha detto il ministro dal palco - perché c'è un'azione fortemente di sistema, oltre a vedere un'impresa italiana che è leader europeo nel suo campo ed è un punto di riferimento nel mondo dell'azione della grande impresa italiana".A livello di numeri, Generali Italia ha chiuso il 2018 in crescita, con oltre 23 miliardi di premi complessivi e per il triennio a venire Sesana ha annunciato un ulteriore investimento da 300 milioni per innovazione, competenze e persone."La logica - ha spiegato il Ceo ad askanews a proposito del piano triennale - è quella di sviluppare molto di più i servizi ed essere partner di vita delle persone, il che vuol dire lavorare per offrire alle persone la nostra presenza nei momenti importanti della loro vita, quindi nel benessere, nella mobilità, nel lavoro, nella famiglia. Tutti ambiti nei quali noi vogliamo essere presenti con la nostra filosofia di partner di vita delle persone".Per fare questo Generali ha individuato cinque pilastri di strategia: la consulenza sul valore; il focus sul cliente; una nuova generazione di offerta assicurativa integrata; una ulteriore apertura alle partnership e agli ecosistemi; un'evoluzione del modello operativo. Elementi che, nella visione del gruppo del Leone, possono portare a centrare gli obiettivi fissati per il 2021, ossia l'aumento della soddisfazione del cliente e della produttività della rete; la crescita in tutti i segmenti di business: vita, danni e salute e infine il raggiungimento dei 2,5 milioni di clienti connessi.Nelle casette dell'Innovation Park, ognuna dedicata a uno degli aspetti del piano triennale, sono state presentate le principali innovazioni proposte, come per esempio il progetto "Immagina strade nuove", che offre una serie di coperture a chi si muove non solo in auto, inserendo 17 differenti mezzi di trasporto. Il tutto, ci ha tenuto a sottolineare più volte Marco Sesana, con lo sviluppo anche dell'occupazione."Dal nostro punto di vista - ha aggiunto il manager - occupazione e innovazione vanno insieme, perché noi ci stiamo impegnando ad assumere 1150 persone nel prossimo piano, che si occuperanno di tecnologia, di business più tradizionali, si occuperanno complessivamente dello sviluppo della compagnia, che è la cosa necessaria per creare occupazione".I settori su cui Generali Italia si concentrerà per i prossimi anni sono anche quelli della casa, con attenzione alla domotica, la prevenzione delle catastrofi, con una serie di strumenti in grado di stimare i rischi potenziali, sul welfare dei clienti, ma anche dei propri dipendenti.