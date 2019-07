Generali cresce in Portogallo acquisendo Seguradoras

Roma, 18 lug. (askanews) - Generali ha siglato un accordo per l¡acquisizione in Portogallo del 100% della compagnia Seguradoras Unidas e della societa di servizi AdvanceCare da Calm Eagle Holdings Sarl e Calm Eagle Parent Holdings II Sarl, detenute a maggioranza da fondi di investimento gestiti da alcune controllate di Apollo Global Management, LLC (NYSE: APO), per un corrispettivo, soggetto ad aggiustamenti al closing, pari a 510 milioni di euro per Seguradoras Unidas e a 90 milioni per AdvanceCare. Lo rende noto Generali in un comunicato.Seguradoras Unidas e il secondo operatore nel segmento Danni portoghese, con una quota di mercato pari al 15,5%. La compagnia e presente anche nel segmento Vita e ha registrato nel 2018 una raccolta premi totale pari a circa £á 800 milioni. L'acquisizione permette a Generali di diventare il secondo player portoghese nel Danni con una quota di mercato pari al 18,7% e, nel Vita, di fare leva sulla rete agenziale di Seguradoras Unidas per sviluppare prodotti protection, in coerenza con la strategia triennale Generali 2021.AdvanceCare e una piattaforma di servizi operante principalmente nel settore sanitario, leader nella gestione outsourcing di prestazioni mediche. E il secondo player privato in Portogallo, con una quota di mercato pari a circa il 30%. Il business della societa e scalabile in altri Paesi, e a basso assorbimento di capitale ed e in linea con la strategia Generali 2021 volta a incrementare i ricavi service ¡V based. L¡¦acquisizione dei due asset rientra nella strategia di Generali dell¡¦impiego del capitale per finanziare opportunita di crescita con una disciplinata attivita di M&A.Jaime Anchustegui Melgarejo, CEO International di Generali, ha affermato: "Con l¡¦acquisizione di Seguradoras Unidas Generali diventera il secondo operatore nel segmento Danni. L'operazione ci permettera di ottimizzare il posizionamento strategico nel Paese, di catturare future opportunita di crescita, di conseguire significative sinergie di costo attraverso l¡¦integrazione di Generali Portogallo e Seguradoras Unidas e di garantire una solidita operativa a Europ Assistance nel mercato portoghese. L'acquisizione di AdvanceCare, che vanta una diversificata base di clienti istituzionali, portera inoltre il Gruppo ad acquisire un forte know-how nel settore sanitario e una piattaforma scalabile in altri paesi. Queste operazioni rappresentano un importante passo nell¡¦esecuzione della nuova strategia triennale del Gruppo, che prevede il rafforzamento della nostra leadership in Europa"