Generali chiede a Ivass e Consob chiarimenti su quote patto

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Generali chiede a Ivass se la partecipazione complessivamente acquisita dal gruppo Caltagirone, da Fondazione Crt e da Delfin (pari al 16,309% del capitale sociale dalle ultime comunicazioni ufficiali) sia soggetta ad autorizzazione ai sensi della normativa in tema di assicurazioni in relazione alla acquisizione di concerto di partecipazioni qualificate, comunque superiori al 10%. Assicurazioni Generali ha altresì deliberato di chiedere a Consob se tale acquisizione sia soggetta agli obblighi di comunicazione in ordine, fra l'altro, ai programmi futuri ai sensi della normativa vigente. (ANSA).