Generali: Alleanza punta a raccolta di oltre 6 mld nel 2021

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Alleanza Assicurazioni chiude i primi nove mesi del 2021 con una raccolta pari a 4,6 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e punta a "superare la soglia di 6 miliardi" alla fine di quest'anno, rispetto ai 5,6 miliardi del 2020. Lo ha detto l'amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, Davide Passero, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova soluzione assicurativa 'WSalute'. In crescita anche la raccolta Protection che a settembre si attesta a 202 milioni di euro, segnando un +35% rispetto ai primi nove mesi del 2020, che si è chiuso con 209 milioni. Alleanza punta in particolare ad accelerare nel segmento salute, in cui, prevede di "continuare a crescere e di raddoppiare i clienti entro il 2024", rispetto agli attuali 270mila. (ANSA).