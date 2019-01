Gb, Dyson trasloca a Singapore, nuovo smacco sul governo May

Roma, 22 gen. (askanews) - Clamorosa delocalizzazione da parte di Dyson, fiore all'occhiello dell'industria degli elettrodomestici della Gran Bretagna. Nel corso di una conference call con gli analisti l'amministratore delegato Jim Rowan ha annunciato che il quartier generale verrà spostato a Singapore.E sebbene la decisione si stata motivata con la crescente importanza del mercato asiatico sul fatturato totale e non associata al divorzio Uk-Ue, la circostanza che il fondatore del gruppo, il visionario James Dyson - produttore conosciuto per gli aspirapolvere senza sacchetto, i ventilatori senza pale e altri sistemi innovativi - sia stato uno dei più fervidi sostenitori della Brexit segna un altro duro colpo per il governo a guida May.