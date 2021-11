(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il colosso russo Gazprom ha annunciato di avere avviato il piano per inviare gas in 5 siti di stoccaggio europei rispettando così la promessa fatta dal presidente della Russia Valdimir Putin il mese scorso. "I volumi e le strade per il trasporto del gas sono stati determinati", si legge in un comunicato di Gazprom che non da ulteriori dettagli, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. (ANSA).