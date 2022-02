Gas, Vestager: Nord Stream 2 mai stato nell'interesse della Ue

Roma, 9 feb. (askanews) - La commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager ha detto a un pool di quotidiani tedeschi, tra cui Handelsblatt, che l'Unione Europea non ha mai considerato il gasdotto Nord Stream 2 un progetto nell'interesse dell'Europa. "Non abbiamo mai considerato Nord Stream 2 nell'interesse europeo" ha detto. "E' sempre stato molto chiaro fin dalla fase iniziale di progettazione" ha proseguito, in riferimento al raddoppio del gasdotto Nord Stream, che porta il gas russo direttamente in Germania attraverso il mar Baltico.Vestager ha detto che ci sono altri gasdotti inutilizzati in Europa, come lo Yamal-Europa, che solitamente trasporta il gas russo in Germania attraverso Bielorussia e Polonia e che da fine dicembre opera in senso opposto, a causa del calo dell'export del monopolista russo del gas Gazprom. "Il prezzo del gas non dipende dal mezzo con cui viene trasportato, ma dal contratto con chi lo fornisce" ha aggiunto..