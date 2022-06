Gas, Mite non alza soglia allarme. Al via acquisti carbone

Roma, 21 giu. (askanews) - Dopo la riunione di questo pomeriggio il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas naturale "non ha ritenuto necessario il passaggio al livello di allerta, stante l'attuale livello della domanda e la possibilità di adottare comunque le misure preventive necessarie". Lo riferisce il Ministero della Transizione ecologica.Il CTEM, si legge in una nota, "ha fatto il punto sui flussi di gas e sul grado di riempimento degli stoccaggi (oggi al 55%, in linea con il livello europeo), anche in relazione alla riduzione del gas russo dei giorni scorsi".Il Comitato, su proposta del MiTE, "ha convenuto sulla necessità di adottare una misura per raggiungere il target di riempimento degli stoccaggi previsto per il mese di giugno, indicando a SNAM, in qualità di maggior operatore di rete, di approvvigionare le quantità mancanti".Inoltre il CTEM "ha condiviso la proposta di una misura per programmare, con il coordinamento di Terna, acquisti di carbone in via prudenziale, in misura sufficiente all'eventuale piano di massimizzazione delle centrali a carbone, in vista dell'embargo su quello di provenienza russa stabilito dall'Unione Europea a partire dal mese di agosto".Il CTEM, conclude il comunicato, "non ha ritenuto necessario il passaggio al livello di allerta, stante l'attuale livello della domanda e la possibilità di adottare comunque le misure preventive necessarie, in base al decreto-legge n. 17 del 2022".