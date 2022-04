Gas: effetto dl su asta stoccaggi,assegnati 938,5 milioni mc

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Nell'asta odierna di Stogit, la società controllata da Snam per lo stoccaggio del gas, sono stati assegnati 938,5 milioni di metri cubi di gas su circa 6 offerti. Si tratta della prima asta alla luce delle nuove regole dettate dal Governo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina con il decreto varato dal Mite il primo aprile scorso che prevede incentivi per gli operatori. Le aste si ripetono settimanalmente e ad oggi, incluse le gare precedenti, sono stati già conferiti 2,8 miliardi di metri cubi di capacità su 12 offerti. (ANSA).