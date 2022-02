G7 Finanze: conseguenze enormi su economia Russia se invade Ucraina

Roma, 14 feb. (askanews) - I ministri delle Finanze del G7 hanno avvertito la Russia di conseguenze economiche "enormi" se sceglierà di invadere l'Ucraina, alla cui economia hanno promesso sostegni rapidi e significativi. "L'accumulo di truppe russe in atto alle frontiere ucraine è causa di grave preoccupazione. Noi, in qualità di ministri delle Finanze del G7, sottolineiamo che siamo pronti ad agire con rapidità e decisione per sostenere l'economia ucraina" si legge in una nota congiunta dei ministri di Usa, Canada, Giappone, Italia, Francia, Germania e Regno Unito. "Ogni ulteriore aggressione militare da parte della Russia contro l'Ucraina verrà accolta con una risposta rapida, coordinata e forte" affermano i ministri. "Siamo pronti a imporre collettivamente sanzioni economiche e finanziarie che avranno conseguenze economiche enormi e immediate sull'economia russa".