Roma, 21 lug. (askanews) - "Il vertice del G20 a Venezia è stato un enorme successo per il governo italiano: rendo loro omaggio per come lo hanno organizzato". Lo ha affermato il ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire (che ha partecipato ai lavori a Venezia) durante una conferenza stampa congiunta con il ministro tedesco Peter Altmaier.