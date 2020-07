G20 Finanze prevede ripresa ma alta incertezza, mantenere stimoli

Roma, 18 lug. (askanews) - Ministri delle Finanze e banchieri centrali del G20 prevedono una progressiva ripresa delle economie, mentre verranno allentate le misure di contenimento decise contro la pandemia di Covid, ma le prospettive restano altamente incerte e il bilancio complessivo del 2020 si chiuderà con una marcata contrazione dell'attività. Lo si legge nel comunicato finale diffuso al termine della riunione virtuale del G20 finanziario, organizzato dalla presidenza di turno dell'Arabia saudita.Un documento di 16 punti in cui i le 20 maggiori economie globali riaffermano la loro determinazione "a continuare a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per salvaguardare salute, lavoro e redditi, sostenere la ripresa economica globale e migliorare la resilienza del sistema finanziario".Più concretamente, il G20 annuncia che "considererà una possibile proroga" dell moratoria dei debiti sui Pesi più poveri, in base a come si evolverà la pandemia e alle relazioni che verranno fornite da Fmi e Banca Mondiale sulle necessità dei Paesi ammissibili. Una proposta verrà presentata prima della riunione di ottobre. Ma al tempo stesso rilevano "la necessità di ulteriori progressi da parte dei creditori a partecipare" a questi sforzi.Tornano agli scenari generali, il panorama globale "continua a subire rapide trasformazioni economiche, sociali, ambientali, tecnologiche assieme a cambiamenti demografici. Lavorando insieme, continueremo e rafforzare, se necessario, gli sforzi per sostenere una ripresa robusta". Politiche di Bilancio e monetarie dovranno continuare a lavorare in sincrono e "la politica monetaria a sostenere l'attività economica - ha aggiunto il G20 finanziario - e garantire la stabilità dei prezzi, in linea con i mandati delle Banche centrali".