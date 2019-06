G20, avanti con riforma tassazione giganti del web

Roma, 9 giu. (askanews) - Riformare le regole della tassazione internazionale sui colossi del web. E' la strada indicata dai ministri delle finanze e dai banchieri centrali del G20 in occasione del summit finanziario di Fukuoka, in Giapppone.Il G20, si legge nel comunicato finale, si impegna a continuare la propria cooperazione per un "sistema di tassazione internazionale globalmente equilibrato, sostenibile e moderno. Salutiamo favorevolmente gli obiettivi raggiunti nella trasparenza internazionale, inclusi i progressi negli scambi automatici sulle informazioni per finalità fiscali".