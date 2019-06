G20, accordo Trump-Cina: riprendono i colloqui sul commercio

Roma, 29 giu. (askanews) - Accordo tra il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping per riprendere i negoziati sul commercio. Al G20 di Osaka Trump avrebbe inoltre acconsentito a stoppare la decisione di tariffe addizionali sui prodotti cinesi. Gli Usa hanno minacciato di imporre dazi per il 25% su ulteriori 300 miliardi di merci cinesi.Dopo l'incontro con il presidente cinese, andato avanti per circa 80 minuti, Trump ha detto che "i colloqui sul commercio con la Cina sono ritornati sulla giusta strada". "Abbiamo avuto un ottimo incontro con il presidente Xu. Eccellente, direi eccellente", ha detto Trump.Secondo quanto riportato dall'agenzia cinese Xinhua, ambo le parti sono state d'accordo su una ripresa dei colloqui sul commercio sul principio di "uguaglianza e reciproco rispetto".