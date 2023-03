FT: stop Germania bando Ue motori termici investe tutta agenda green

Roma, 17 mar. (askanews) - Con la Germania che all'ultimo si è messa di traverso alla messa al bando europea sui motori a combustione secondo il Financial Times, assieme a prese di posizione analoghe da parte di diversi altri Paesi, tra cui l'Italia sembra venir rimessa in discussione tutta l'agenda europea "green" e sul drastico taglio alle missioni.Il quotidiano riporta come vi siano ora una molteplicità di settori su cui vari Stati membri intendono ritoccare le regole Ue, dai limiti alle emissioni dei mezzi pesanti, a quelle sui settori industriali, oltre al noto stop sui motori e benzina e diesel dal 2035."Se possiamo riaprire il dossier sul motore a combustione, allora perché non anche gli altri?", chiede retoricamente una fonte diplomatica Ue, citata dal FT mantenendone l'anonimato. Il quotidiano menziona tuttavia diversi esponenti coinvolti nelle trattative, come il socialista danese Niels Fuglsang che parla apertamente di "battaglia" sulla transizione verde: "e non è finita", riconosce.Secondo il quotidiano anche Italia e Repubblica Ceca intendono resistere ai nuovi limiti sulle emissioni dei mezzi pesanti, a loro si è aggiunto il Portogallo e lunedì scorso avrebbero chiesto di accettare nell'ambito dei limiti all'emissione anche i carburanti ritenuti puliti (e-fuels).