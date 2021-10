Franco, proroghiamo Superbonus,ma alla lunga non sostenibile

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Il superbonus e gli altri bonus edilizi sono molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni, quindi nella legge di bilancio stiamo valutando in che modo possano e debbano essere prorogati", ma "dobbiamo ricordare che sono uno strumento molto costoso", "non sostenibile alla lunga": lo ha detto il ministro dell'economia Daniele Franco. Le costruzioni "sono un settore che va sostenuto, avendo a mente che non può crescere a dismisura e che questi interventi fanno onere per la finanza pubblica. Se ciascun italiano fa domanda, per 30 milioni di unità immobiliari l'effetto sui conti e sul debito è stratosferico". Quanto la cashback Franco ha detto: "Non la vedrei come misura strutturale, ora che abbiamo spinto le persone verso il mondo digitale restiamo nel digitale. Dobbiamo valutare se siamo arrivati a quel punto". Riguardo al destino della misura, sospesa nel secondo semestre dell'anno, il ministro ha detto: "dobbiamo vedere i costi e i benefici". (ANSA).