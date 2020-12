Franceschini: arriva un altro mezzo miliardo per il turismo

Roma, 20 dic. (askanews) - Con un emendamento alla legge di bilancio "è stato approvato un ulteriore pacchetto di misure per il turismo per un importo complessivo di 505 milioni di euro nel 2021". Lo afferma il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, secondo cui "si tratta di quattro interventi importanti per il settore più fortemente colpito dagli effetti della pandemia. Ringrazio la commissione bilancio della Camera per l'importante lavoro fatto che rafforza con un ulteriore mezzo miliardo le misure di sostegno per un settore strategico per il paese"."Da segnalare - spiega il ministro - l'esenzione della prima rata Imu 2021 per le strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari, fiere, sale da ballo dal valore di 225 milioni. L'estensione del tax credit locazione per l'intero comparto turistico, incluse agenzie di viaggio e tour operator, fino al 30 aprile 2021, per un valore pari a 160 milioni. Il rifinanziamento del Fondo emergenza agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici e bus turistici scoperti, che viene inoltre esteso alle imprese turistico-ricettive, per un valore pari a 100 milioni. Inoltre l'incremento dei fondi del tax credit ristrutturazione strutture turistico-ricettive, che passano in questo modo nel 2021 da 180 a 200 milioni"."Con questo ulteriore pacchetto di misure - aggiunge Franceschini - si rafforza l'impegno messo in campo fin dai primi giorni della pandemia per fronteggiare la crisi di un settore strategico per il paese. Presto arriveranno nuove misure per i settori più colpiti dalle ulteriori misure adottate per le festività natalizie".