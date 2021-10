Formazienda ad Expo Training, formazione cruciale per ripresa post-Covid

Milano, 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Nell’ambito della decima edizione di Expo Training svoltasi a Fiera Milano City, si è tenuto il convegno organizzato da Formazienda dal titolo 'Formazione continua nell’era post Covid: prassi virtuose e proposte d’integrazione delle policies pubbliche'. Un incontro che arriva in un momento cruciale per il settore della formazione con il mondo del lavoro che prova a ripartire dopo i rigidi lockdown dell’ultimo anno e mezzo. Ecco perché formare figure professionali preparate diventa ancora più importante. Ad aprire il convegno è stato Andrea Bignami, presidente del Fondo Formazienda, che ha voluto appunto sottolineare l’importanza cruciale di questo momento di ripartenza economica, produttiva e sociale del Paese che segue la forte crisi pandemica. La strategia da mettere in campo deve intercettare la volontà del governo, manifestata nella progettualità degli investimenti e delle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli obiettivi e gli strumenti della programmazione europea e le linee di azione riconducibili ad Agenda 2030. Lo scopo di Formazienda è, quindi, inserirsi in questo contesto corale con una visione partecipativa e inclusiva, prendendo ispirazione dalle mete prioritarie e mettendo in atto una strategia di condivisione e integrazione delle priorità con quanto viene previsto e suggerito dai piani di rilancio dell’economia a livello regionale, nazionale e internazionale. La formazione rientra tra le priorità di Regione Lombardia, rappresentata da Paolo Mora, direttore generale Formazione e Lavoro. Sono, infatti, 26,5 milioni di euro le risorse stanziate per la formazione da Regione Lombardia per gli anni 2020-2021, con un programma che vuole promuovere e favorire lo sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure professionali e al tempo stesso contribuire ad incrementare la competitività delle imprese. Il convegno ha visto la partecipazione anche di Berlino Tazza, presidente di Sistema Impresa, Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal, che ha voluto sottolineare anche l’importanza della prevenzione quando si parla di sicurezza sul lavoro, e Rossella Spada, direttore di Fondo Formazienda. "Il lavoro di domani è adesso" è il messaggio che vuole lanciare Formazienda continuando a sostenere la crescita delle persone e delle aziende per creare un sistema Paese più libero, più inclusivo e capace di realizzare al meglio i progetti di vita e di lavoro.