Il made in Italy alla ricerca di bravi artigiani, ma non li trova: ne serviranno 260mila in 5 anni

Fondazione Altagamma, Lamborghini, Bruno Cucinelli, Bottega Veneta, Fendi, Technogym, Tod’s Group, Gucci, Illy Caffé: sono molte le aziende che hanno creato laboratori di istruzione e apprendistato per formare in house i professionisti di domani. Perché le grandi aziende italiane sono alla ricerca di 236 mila figure professionali specializzate, da assumere entro 5 anni. Il Made in Italy è pronta a inserire nel mondo del lavoro “la meglio gioventù” mondiale (meglio se italiana). Quella che si sa mettere in mostra, sa osare, combatte e non si accontenta mai. E che vuole trovare uno spazio importante nel mondo del lusso e della moda.

Lo studio di Altagamma

La conferma giunge da Altagamma, fondazione creata nel 1992 con la mission di contribuire alla competitività delle imprese dell’industria culturale e creativa italiana. La grandi marche sono alla ricerca di esperti di enologia (il vino italiano sta conquistando giorno dopo giorno mercati sempre più interessanti) e di tecnici della comunicazione, del marketing e guide eno-turistiche. Sul tema vino è necessario soffermarsi un attimo in più: il 2018 – ha rilevato l’Istat - è stato un anno record per la viticoltura italiana. Secondo l’istituto la produzione totale di vino di 50.4 milioni di ettolitri non è da record (del recente passato naturalmente), ma lo è la produzione dei vini di qualità, che sfondano per la prima volta la soglia dei 20 milioni di ettolitri, e lo è anche la produzione di vini bianchi, spinta dal fenomeno dei vini spumanti.

Una sfilata di Gucci

L’importanza della formazione

Ecco perché è necessario che al più presto i giovani si mettano in testa di fare formazione. Di quella seria, che non "usa e getta". “Mancherà una parte consistente della forza lavoro qualificata che serve alla loro crescita”, ha spiegato a Forbes Andrea Illy, presidente della fondazione, che ha presentato a Roma il libro “I talenti del fare” con i dati di quali e quanti professionisti il settore avrà bisogno da qui al 2023. I numeri sono incoraggianti: la moda dovrà nel giro di qualche anno reclutare 46.400 persone, tecnici specializzati in calzature, pelletteria, sartoria, tessuto e maglieria, l’ospitalità di lusso avrà una richiesta di 33.220 addetti e il design e il settore del mobile avrà una carenza di 18.300 artigiani e tecnici specializzati.

Pochi studenti negli istituti tecnici

Detto in altre parole, le grandi imprese sono preoccupate: dopo la scuola media – ha spiegato Forbes – “meno di un ragazzo su 3 (30,7%) sceglie di proseguire gli studi in un istituto tecnico, e appena il 15% sceglie un istituto professionale. Dato che assume un’importanza rilevante se si pensa che in Italia gli iscritti agli istituti tecnici superiori sono appena 10mila, mentre negli istituti equivalenti tedeschi – Fachhochschule – sono 880mila e in quelli francesi che rilasciano il Bts (brevetto di tecnico superiore) sono 240mila”. Un gap inaudito, frutto di una impostazione scolastica assurda.

Le aziende propongono corsi

Il gruppo di Bernard Arnault, ad esempio, l’IME (Istituto dei Mestieri d’Eccellenza) sta proponendo ai giovani corsi nel settore della pelletteria, della calzatura, dell’oreficeria finanziati dalle regioni (in pole Toscana, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto) con fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo. Per la società parigina di Pinault, invece, i diversi percorsi professionali si rivolgono a iniziative come la Scuola di Alta Sartoria di Brioni e l’Alta Scuola di Pelletteria di Gucci. Senza dimenticare iniziative come la collaborazione tra Kering e il London College of Fashion, che prevede un programma dedicato alla promozione di pratiche di moda sostenibili. “E all’interno della stessa Fondazione Altagamma, da Lamborghini a Bruno Cucinelli, da Bottega Veneta a Fendi, da Technogym a Tod’s Group, da Gucci a Illy Caffé, sono molte le aziende che hanno creato laboratori di istruzione e apprendistato per formare in house i professionisti di domani”, ha concluso Forbes. Per i giovani un mondo di opportunità. Forza ragazzi.